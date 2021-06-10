Верховный суд отменил приговор жителю Татарстана за размещение в Сети фото Гитлера

Верховный суд РФ отменил приговор жителю Татарстана Мухаммеду Эль-Айюби, ставшему фигурантом дела о размещении фотографии Адольфа Гитлера при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» и осужденному к году условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей, дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционное определение отменили, дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил Эль-Айюби к году условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в соцсети, отправил на сайт «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В рамках расследования следователи установили цели и мотивы совершенных Эль-Айюби преступлений. По его утверждению, такой поступок он совершил из-за наличия симпатий к Гитлеру. Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения.