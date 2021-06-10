Япония закрывает небо для белорусских самолетов

По словам Като, действия властей Беларуси в инциденте с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, возможно, подпадают под нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.

Чиновник отметил, что в связи с инцидентом Япония также рекомендует своим авиакомпаниям не летать в Беларусь.

“Национальным авиакомпаниям будет направлено предупреждение о мерах безопасности с рекомендацией не заходить в воздушное пространство Беларуси… Нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем”, – сказал он.

Като подчеркнул, что японские власти вновь решительно осуждают принудительную посадку коммерческого самолета и произвольное задержание некоторых пассажиров на борту и требуют немедленного освобождения задержанных журналистов.

Запрет на доступ белорусских самолетов является символическим, поскольку между Японией и Беларусью нет прямого авиасообщения, отмечает Kyodo News.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапега и Протасевич арестованы, их признали политзаключенными.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Совет Евросоюза 4 июня запретил всем белорусским авиаперевозчикам доступ к воздушному пространству и аэропортам ЕС.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что проведет расследование инцидента с самолетом Ryanair.

Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) 2 июня опубликовало директиву об избегании воздушного пространства Беларуси, Международная ассоциация воздушного транспорта потребовала отменить ее.

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