 

Горевой: В Беларуси уволили единственного епископа Московского патриархата, публично осудившего режим Лукашенко. И в МП еще говорят, что они вне политики

10.06.2021, 11:50, Новости дня
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Синод РПЦ принял решение об отставке белорусского архиерея – архиепископа Гродненского Артемия. Он единственный из епископов Московского патриархата публично осудил действия режима Лукашенко. Год назад я писал о владыке Артемии.

Стоит внимания и формулировка, по которой уволили Артемия – “по состоянию здоровья”. То есть не по личному заявлению по состоянию здоровья, а просто по состоянию здоровья, который квалифицировал Синод БПЦ МП.

Не удивляет, что режим Лукашенко расправляется со всеми, кто имеет смелость публично заявить об узурпации власти. Не удивляет, что РПЦ моментально готова реализовать любую волю пророссийского авторитарного правителя. Удивляет, что в Московском патриархате позволяют себе заявлять, что они вне политики.

В этом контексте мне вспоминается эпизод с невставанием трех иерархов УПЦ МП в Верховной Раде во время чествования погибших на Донбассе украинских военных.

Очевидно, руководство Московского патриархата принимает вполне политические решения. И решения эти могут быть кардинально разными, неизменным элементом остается лояльность к России. Ты можешь делать все что угодно, но пока ты лоялен, тебе вряд ли что-то будет.

Это все, что нужно знать о внеполитичности Московского патриархата.

Источник: Dmytro Horyevoy / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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