“Все хорошо. Только батоны на ногах смущают”. Беременная Осадчая показала, как выглядит сейчас
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“На море и на закаты можно смотреть вечно”, – написала она.
Телеведущая запечатлена в платье цвета фуксии и балетках цвета экрю с черными вставками на носках.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Катя, у вас бесподобное платье”, – написала alena___sh___.
“Все хорошо. Вот только… батоны на ногах смущают”, – призналась diana.naumchyk.
“Как цветок, прекрасна”, – заявила marinamalaniak.
Контекст:
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
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