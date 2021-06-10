“Все хорошо. Только батоны на ногах смущают”. Беременная Осадчая показала, как выглядит сейчас

“На море и на закаты можно смотреть вечно”, – написала она.

Телеведущая запечатлена в платье цвета фуксии и балетках цвета экрю с черными вставками на носках.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Подписчики отреагировали на фото.

“Катя, у вас бесподобное платье”, – написала alena___sh___.

“Все хорошо. Вот только… батоны на ногах смущают”, – призналась diana.naumchyk.

“Как цветок, прекрасна”, – заявила marinamalaniak.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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