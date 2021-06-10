Обновленный кросс Nissan Qashqai получит голосовые сигналы

Зимой прошлого года состоялся выход европейской модификации кроссовера Nissan Qashqai, однако теперь появились подробности о новом поколении.

В частности, водитель сможет осуществлять некоторые опции при помощи звуков и жестов. Кроме того, визуальные сигналы будут напоминать о необходимости пристегнуть ремень или плотно закрыть дверь. Вместе с тем особенностью интеллектуальной системы является то, что «голос» будет звучать индивидуальных во всех транспортных средствах.

Таким образом, осуществлять эксплуатацию кроссовера Qashqai станет существенно проще и комфортнее, так как транспортное средство будет напоминать о необходимости осуществить ту или иную операцию перед осуществлением движения.