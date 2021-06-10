 

Обновленный кросс Nissan Qashqai получит голосовые сигналы

10.06.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зимой прошлого года состоялся выход европейской модификации кроссовера Nissan Qashqai, однако теперь появились подробности о новом поколении.

В частности, водитель сможет осуществлять некоторые опции при помощи звуков и жестов. Кроме того, визуальные сигналы будут напоминать о необходимости пристегнуть ремень или плотно закрыть дверь. Вместе с тем особенностью интеллектуальной системы является то, что «голос» будет звучать индивидуальных во всех транспортных средствах.

Таким образом, осуществлять эксплуатацию кроссовера Qashqai станет существенно проще и комфортнее, так как транспортное средство будет напоминать о необходимости осуществить ту или иную операцию перед осуществлением движения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Черновицкая облорганизация “Голоса” хочет исключить главу партии Рудик за “узурпацию власти”, херсонская в полном составе вышла из политсилы

11.11 / Митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум

02.03 / Кабмин поддержал введение наказания за распространение сведений о силовиках

17.09 / “Надо же, как папа старался. Маленькая копия”. Димопулос показала дочь, мужа и старших детей

07.02 / Захарова объяснила, зачем МИД завел аккаунт в TikTok

04.09 / Экология или экономика — Париж не может определиться с участием в «Арктик СПГ 2»

02.03 / Коболев заявил о готовности Украины к ситуации, при которой “Северный поток – 2” будет достроен

27.10 / В Белом доме заявили о том, что не будут контролировать пандемию

06.10 / Прогнозы о снижении распространения коронавируса в жару не оправдались

08.01 / Как ни старался Пекин, но у Харбина остался русский запах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика