 

Opel представила обновленный кроссовер Grandland 2022 года

10.06.2021, 11:02, Новости дня
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Известный автогигант Opel официально рассекретил модернизированную модель Opel Grandland.

Указанный экземпляр отличается широким обновлением по всем параметрам, тогда как не обошлось и без внешних изменений по кузову. В частности, новинка Grandland получила стильную радиаторную решетку и модернизированный логотип. Также эксперты констатировали установку светодиодных фонарей IntelliLux LED Pixel, которые придают более уникальный вид транспортному средству.

Кроме того, на задней части кузова установили новые значки, отсутствующие в актуальной генерации. Пока разработчики не раскрывают уровень производительности и параметры новинки Opel Grandland, однако уже в ближайшее время появятся подробности по этой части.



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