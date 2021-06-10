Opel представила обновленный кроссовер Grandland 2022 года

Известный автогигант Opel официально рассекретил модернизированную модель Opel Grandland.

Указанный экземпляр отличается широким обновлением по всем параметрам, тогда как не обошлось и без внешних изменений по кузову. В частности, новинка Grandland получила стильную радиаторную решетку и модернизированный логотип. Также эксперты констатировали установку светодиодных фонарей IntelliLux LED Pixel, которые придают более уникальный вид транспортному средству.

Кроме того, на задней части кузова установили новые значки, отсутствующие в актуальной генерации. Пока разработчики не раскрывают уровень производительности и параметры новинки Opel Grandland, однако уже в ближайшее время появятся подробности по этой части.