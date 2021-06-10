“Подберите мою челюсть!”, “Это у вас с Даном семейное”. Тина Кароль удивила дерзким образом

“Привет!” – написала она.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Подберите, пожалуйста, мою челюсть!” – прокомментировала подписчица smeyomyastinkoj.

“Кожаные штаны – это что-то с чем -то. Я поплыла. Это, видимо, у вас с [молдавским певцом] Даном [Баланом] семейное?” – спросила __aissanaa__.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В девятом и 10-м сезонах Тина Кароль и Дан Балан были тренерами “Голосу країни”. Зрители шоу предполагали, что они состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения и избегали ответов на прямые вопросы.

В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления Завадюка, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. “История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется”, – заявил тогда Завадюк.

Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации, а также извинился перед Даном Баланом и Тиной Кароль. “Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу “Голос країни” и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном”, – подчеркнул он.

Реагируя на заявление продюсера, Дан Балан 14 мая написал, что между ним и Тиной Кароль действительно во время съемок шоу возникла симпатия, а все остальное “напридумывали люди”.

Дан Балан не афиширует личную жизнь. Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

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