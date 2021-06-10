 

“Ты как новая форма сборной Украины – вызываешь возгорание у россиян”. “Похоже, будет жесткая порка”. Солист Little Big снялся в стрингах

10.06.2021, 10:54, Новости дня
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Артист позирует, опираясь рукой на деревянный столб.

“С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?” – подписал он фото.

“Да и выглядит неоднозначно”, – заметили подписчики.

“Похоже, будет жесткая порка”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Ты как новая форма [национальной] сборной Украины [по фотбулу] – вызываешь возгорание у россиян”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов, Сергей Макаров и Софья Таюрская, которая присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

В августе 2020 года фронтмен группы Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Семлая), объявив о разводе. 

В мае 2021-го года Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. По словам Прусикина, они стали парой после того, как они “переспали по пьяни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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