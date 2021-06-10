Insider – нет джинсам, крашеным волосам и слэнгу — в кризис Пхеньян объявил войну капиталистической культуре

В последние месяцы Пхеньян начал сильнее закручивать гайки в борьбе с «экзотическим и упадническим» капиталистическим образом жизни. Власти призвали искоренить неподобающие слова, причёски и внешний вид, а также объявили войну иностранным фильмам и музыке. Как объяснили Insider эксперты, таким образом Северная Корея пытается скорректировать свой курс в условиях пандемии и после неудачных попыток взаимодействия с Вашингтоном и Сеулом.



Reuters

В борьбе с зарубежным влиянием и антисоциалистическим поведением, которые лидер Северной Кореи Ким Чен Ын называет «опасным ядом», Пхеньян объявил войну иностранным фильмам, музыке и слэнгу, пишет Insider. Кроме того, по данным источников внутри страны, власти пытаются ещё сильнее контролировать и внешний вид граждан, стремясь искоренить такие вещи, как крашеные волосы, серьги и джинсы.

В зависимости от тяжести преступления нарушителям грозят высокие штрафы, тюремные сроки и даже смертная казнь.

В апреле 2021 года Ким Чен Ын направил письмо Социалистическому союзу патриотической молодёжи, в котором призвал организацию «решительно искоренять негативные ростки и ядовитые сорняки». К ним, по мнению лидера страны, относятся неподобающие слова, действия, причёски и одежда некоторых молодых людей в Северной Корее.

Кому-то может показаться, что контролировать причёски молодёжи — слишком странно для Пхеньяна, но, как объяснил эксперт по Северной Корее Питер Уорд, «сначала они меняют причёски, потом образ жизни, потом ценности, а потом, вероятно, начинают задавать фундаментальные вопросы о власти, деньгах и структуре общества».

В мае газета Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun опубликовала статью, в которой предупредила об опасности «экзотического и упаднического» капиталистического образа жизни. По словам издания, жителям страны следует «остерегаться малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться за то, чтобы от них избавиться».

Очевидно, что Пхеньян решил с новой силой ударить по иностранному влиянию, но главный вопрос — почему именно сейчас, рассуждает издание.

Как объяснили Insider эксперты по Северной Корее, главными причинами здесь выступает желание руководства страны скорректировать курс после неудачных попыток дипломатического взаимодействия с Америкой и Южной Кореей, а также кризиса, вызванного всё ещё продолжающейся пандемией.

Как и по многим другим странам, коронавирус нанёс мощный удар по Северной Корее, особенно когда ей пришлось окончательно закрыть свои границы. Но если другие государства, вроде Китая, уже вышли на путь восстановления, то Северная Корея от этого пока далека. С ещё большей изоляцией от мира в стране стали сильнее закручиваться гайки.

«Отчасти это попытка укрепить власть партии и восстановить контроль над обществом в непростое время», — полагает старший научный сотрудник Стимсонского центра и директор программы изучения Северной Кореи Дженни Таун. Она обратила внимание: «Мы нередко видим, как в период ещё больших трудностей, чем обычно, начинают закручиваться гайки». Как заявил британским СМИ Чхве Чон Хун, бежавший из страны в прошлом году, «чем труднее жизнь, тем жёстче становятся правила, законы и наказания».

Хотя из-за закрытия границ пострадала и без того слабая северокорейская экономика, такие меры дали Пхеньяну возможность существенно ограничить поток информации извне и иностранного влияния, которые до недавних пор были в стране на подъёме.

В 2018 году после первой встречи Ким Чен Ына с на тот момент президентом США Дональдом Трампом, за которой последовало ещё две, ситуация была другой. В то же время Пхеньян активно вёл переговоры с Сеулом. В Северную Корею выступать перед Кимом приезжали k-pop-исполнители, затем с официальным визитом — и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Впрочем, период снижения напряжённости и даже сближение не продлился, поскольку на переговорах стороны не смогли преодолеть свои разногласия. «Всё не вышло так, как рассчитывал Ким. Поэтому сейчас ему приходится переформулировать свою линию и демонстрировать народу, что сейчас меняет тактику и открываться не готова», — комментирует эксперт по Северной Корее Вильсонского центра Джин Ли. По её мнению, Ким пытается вновь заполучить контроль над своим народом и тем, откуда он получает информацию.

Недавняя «культурная война» — далеко не первая кампания по борьбе с иностранным влиянием в Северной Корее. Подобные уже были — и не только при Ким Чен Ыне, но и при его отце и деде. В таких государствах лидерам приходится постоянно поддерживать баланс между открытостью и закручиванием гаек.

«Ким Чен Ын понимает, что для того чтобы экономика и страна развивались и прогрессировали, необходимо взаимодействие с внешним миром. Но это чревато риском потерять контроль. Они создали мир с очень специфической идеей и теперь боятся того, что людям откроется реальность, какой мир в действительности», — считает Джин Ли. Поэтому когда ситуация становится нестабильной, политически или экономически, власти лишь усиливают контроль.

По оценкам Ли, хотя недавняя «культурная война» не нечто новое для Северное Кореи, власти сейчас идут на достаточно радикальные меры. «Мы все хотим, чтобы Северная Корея встала на путь открытости. И когда видишь, как вместо этого там ещё сильнее закручивают гайки, это вызывает сильное беспокойство», — признаёт аналитик.