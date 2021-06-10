DT – символ «недавней колониальной истории» — студенты Оксфордского университета решили снять портрет Елизаветы II

Студенты одного из колледжей Оксфордского университета проголосовали за то, чтобы избавиться от портрета королевы Великобритании Елизаветы II, сочтя изображение символом «недавней колониальной истории», передаёт The Daily Telegraph. Тем не менее решение подверглось широкой критике в стране. Так, министр образования Гэвин Уильямсон назвал шаг «просто абсурдным».



Reuters

У cancel culture («культуры отмены») появилась новая жертва в Великобритании, на этот раз, как пишет The Daily Telegraph, в немилость попала королева Елизавета II. В частности, по решению студентов одного из колледжей Оксфордского университета портрет королевы вынесли из их общей гостиной.

Члены комитета средней гостиной колледжа Магдалины проголосовали за то, чтобы снять портрет, представляющий собой цветную копию фотографии монарха, сделанной в 1952 году. Изображение там посчитали символом «недавней колониальной истории».

По словам председателя комитета Мэтью Кацмана, голосование было проведено в интересах местных и иностранных студентов, которые могут возражать против изображения. Кацман отметил, что портрет унесли из общей гостиной, так как её решено было сделать «нейтральной» и «гостеприимной».

В руководстве колледжа подчеркнули, что не намерены вмешиваться в ситуацию, несмотря на «давнюю связь» учебного заведения с королевской семьёй. Как напоминает The Daily Telegraph, Елизавета II посетила колледж в 1948 году, получив почётную степень Оксфордского университета, а также в 2008 году прибыла туда по случаю празднования 550-летия колледжа.

Глава учебного заведения Дина Роуз, которая недавно сама оказалась в центре скандала, так как выступала от имени правительства Каймановых островов в деле против легализации однополых браков, заявила, что то, как студенты решили украсить свою гостиную — «их дело».

«Колледж Магдалины твёрдо верит в свободу слова и поддерживает право своих студентов вести свои дела в соответствии с их собственными демократическими процессами», — приводит издание слова Роуз.

Тем не менее решение убрать портрет королевы подверглось широкой критике, в том числе со стороны министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона, который назвал этот шаг «просто абсурдным».

«Она — глава государства и символ всего лучшего, что есть в Соединённом Королевстве. За время своего долгого правления она неустанно работала над продвижением британских ценностей толерантности, инклюзивности и уважения по всему миру», — заявил министр.