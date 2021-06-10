Суд Нидерландов не нашел доказательств доставки ЗРК «Бук» из России

Нидерландские следователи не нашли доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России, сообщил судья Дагмар Костер.

«В досье содержится информация о том, что «Бук» был доставлен из РФ в Донецк, однако она не подкрепляется ни изображениями, ни показаниями свидетелей. Совместная следственная группа объясняет это тем, что была ночь и было темно», – сообщил Костер на слушаниях в суде «Схипхол», передает «Коммерсант».

Следователи основываются на данных, полученных с вышек мобильной связи, с их помощью можно отследить положение телефонов людей, которые предположительно сопровождали «Бук».

При этом в досье есть показания свидетелей, которые наблюдали, как ЗРК везли на последнем отрезке пути рано утром 17 июля 2014 года.

Первый свидетель заявил, что около 08.15-08.30 утра под Донецком он видел колонну техники с установкой на гусеницах на трейлере. Он упомянул, что были и другие свидетели. Они также заявили, что видели колонну, включая грузовик Volvo с «Буком», вооруженным четырьмя ракетами, которые были закрыты сеткой, но все равно были видны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия РФ представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.