Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Горелых сообщил, что «представители МВД личности погибших и пострадавших уже установили», передает РИА «Новости».

Указывается, что «среди погибших – три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения».

Пострадали «четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения», им оказывается помощь.

«В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых – в клиники Екатеринбурга и одного – в Озерск, что в Челябинской области», – отметил Горелых.

Также установлено, что водитель автобуса, 1964 года рождения, был трезв и за 31 год водительского стажа, их которых «28 категории «Д» всего три раза получал штрафы: «по статье 11.23 части 1 («Управление транспортным средством без тахографа») и 12.29 части 1 КоАП РФ («Нарушение пешеходом или пассажиром ПДД»)».

Горелых сообщил, водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь в поселке Горный с крутого спуска, понял, что у машины отказали тормоза, и начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни.

После этого автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.

От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек, еще несколько были травмированы неуправляемым автобусом.

В данный момент в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.

Напомним, авария произошла утром в четверг. Сообщалось, что пострадали девять человек, шестеро погибли. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По предварительным данным, у автобуса возникла неисправность, в результате которой водитель транспортного средства потерял управление, автобус наехал на находившихся на остановке людей. Также произошло опрокидывание автобуса.

Отметим, что город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), находится в 240 км от Екатеринбурга. Все погибшие – сотрудники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градообразующее предприятие Лесного.

Местные жители рассказали, что у перевозчика и ранее были проблемы с техникой.