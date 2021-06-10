Прототип нового кроссовера Hyundai или Kia замечен на дорогах

На дорогах в Южной Корее запечатлели тестовый прототип нового кроссовера, который может иметь отношение к таким брендам, как Hyundai или Kia.

Вместе с тем эксперты пока не готовы прогнозировать точные данные по автомобилю, однако указано, что речь идет о начале испытаний, тогда как даже задние фонари полностью скрыты защитной пленкой. Полагается, что новый кроссовер не относится к моделям Tucson и Sportage, которые имеют более внушительные габариты.

Предполагается, что паркетник получит трехрядный салон, что прослеживается в выбранной колесной базе. В свою очередь, выход в продажу новой модели могут начать исключительно для местного рынка или для Китая, о чем свидетельствует выбранная страна для осуществления дорожных заездов.