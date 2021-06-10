 

Прототип нового кроссовера Hyundai или Kia замечен на дорогах

10.06.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На дорогах в Южной Корее запечатлели тестовый прототип нового кроссовера, который может иметь отношение к таким брендам, как Hyundai или Kia.

Вместе с тем эксперты пока не готовы прогнозировать точные данные по автомобилю, однако указано, что речь идет о начале испытаний, тогда как даже задние фонари полностью скрыты защитной пленкой. Полагается, что новый кроссовер не относится к моделям Tucson и Sportage, которые имеют более внушительные габариты.

Предполагается, что паркетник получит трехрядный салон, что прослеживается в выбранной колесной базе. В свою очередь, выход в продажу новой модели могут начать исключительно для местного рынка или для Китая, о чем свидетельствует выбранная страна для осуществления дорожных заездов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Гривна снова подешевела к основным валютам

25.06 / В Росавиации предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ

27.01 / Twitter тестирует программу для борьбы с дезинформацией

15.09 / Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

19.01 / Байден планирует отменить указ Трампа о снятии ограничений на въезд для туристов

16.09 / Тина Канделаки стала ведущей новой программы на телеканале RTVI

05.01 / Нацполиция допросит белорусского экс-спецназовца Макара в деле об убийстве журналиста Шеремета

03.06 / Байден расширил санкции против китайских компаний

03.02 / В Украине за сутки подтвердили 3,2 тыс. случаев COVID-19

13.07 / Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика