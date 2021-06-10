Guardian – фотографии заметно похудевшего Ким Чен Ына спровоцировали новые споры о его здоровье

Новые фотографии Ким Чен Ына вызывали слухи о состоянии его здоровья, пишет The Guardian. Проанализировав снимки, журналисты пришли к выводу, что северокорейский лидер «существенно потерял в весе». Некоторые эксперты, однако, предполагают, что высший руководитель КНДР стал вести более здоровый образ жизни и решил похудеть для того, чтобы «улучшить свои позиции в стране».



Reuters

Новые фотографии высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына спровоцировали слухи о состоянии его здоровья. На снимках, опубликованных государственными СМИ в субботу, лидер Северной Кореи выглядит заметно похудевшим, пишет Guardian.

Проанализировав новые фотографии Ким Чен Ына, впервые за месяц появившегося на публике для выступления на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, журналисты NK News пришли к выводу, что он, по-видимому, «существенно потерял в весе».

Авторы обратили внимание на любимые часы северокорейского лидера стоимостью $12 тыс: их ремешок был застёгнут на несколько делений туже, чем раньше. На новых фотографиях его левое запястье выглядит значительно тоньше, чем на снимках, сделанных в ноябре 2020 года и марте 2021 года.

Заядлый курильщик Ким Чен Ын, чей отец, Ким Чен Ир, скончался от сердечного приступа в декабре 2011 года, в последнее время редко появляется на публике. Его исчезновения многие СМИ связывают с проблемами со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года, отмечает Guardian.

По оценкам южнокорейских спецслужб, в 2020 вес лидера КНДР составлял 140 кг. С момента прихода к власти в 2011 году он набирал в среднем 6-7 кг в год. Эксперты связывают лишний вес Ким Чен Ына с нездоровым образом жизни: курением, пристрастием к алкоголю и жирной пище.

Неизвестно, являются ли изменения во внешности Ким Чен Ына результатом болезни. Возможно, северокорейский лидер сознательно решил похудеть.

По мнению некоторых экспертов, лидер КНДР решил похудеть для того, чтобы «улучшить свои позиции в стране». Северной Корее приходится бороться с нехваткой продовольствия и экономическим кризисом, вызванным резким падением торговли с Китаем на фоне пандемии коронавируса, серии стихийных бедствий и международных санкций.

Как отмечает издание, здоровье Ким Чен Ына часто служит поводом для слухов. В 2014 году он исчез из поля зрения почти на шесть недель, после чего появился на публике с тростью. Несколько дней спустя южнокорейские СМИ заявили, что он перенёс операцию по удалению кисты на лодыжке.

Весной 2020 года его трёхнедельное отсутствие спровоцировало слухи о тяжёлой болезни после перенесённой операции на сердце, а некоторые СМИ даже сообщали о его смерти. После его появления на публике «в добром здравии» возникла более правдоподобная теория: из-за распространения коронавируса, скорее всего, ему пришлось изолироваться от общественности вместе со своей семьёй.

При этом Северная Корея продолжает настаивать на том, что она не обнаружила ни одного случая заражения коронавирусом после закрытия границ с Китаем и Россией и прекращения воздушного сообщения, пишет Guardian.