BMW представила новый лифтбек 4-Series Gran Coupe 2022 модельного года

В Сети появились данные о модернизированной модели BMW 4-Series Gran Coupe.

Данный автомобиль имеет продвинутые характеристики и обновленную внешность. В свою очередь, серийное производство BMW 4-Series Gran Coupe наладят на заводе в Мюнхене. Кроме того, приобрести автомобиль на российском рынке станет возможным по цене от 3,68 млн рублей за начальное исполнение. Новинка выгодно отличается более габаритным кузовом, за счет чего водителю и пассажирам положено больше свободного пространства в салоне.

По внешнему виду изменения коснулись решетки радиатора с объемными ноздрями. Автомобиль выполнен на проверенной платформе CLAR. Известно, что под капотом установлен двигатель на 190 л.с. На российском рынке уже приступили к приему предварительных заказов на новый BMW 4-Series Gran Coupe.