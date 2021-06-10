 

В Ираке обстреляли авиабазы, на которых присутствуют США

10.06.2021, 9:02, Новости дня
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На территорию авиабазы Балад на севере Ирака, на которой есть персонал из американцев, упало по меньшей мере три ракеты.

В районе аэропорта Багдада одна ракета упала поблизости от базы, которую используют военные самолеты США.

О жертвах и разрушениях, а также о том, кто мог вести обстрелы, – не сообщается.

Контекст:

В 2020 году американские базы в Ираке обстреливали из Ирана. В частности, 8 января Иран нанес ракетный удар по иракской авиабазе Аль-Асад в рамках операции “Мученик Сулеймани”. Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

15 февраля в результате обстрела американской военной базы в городе Эрбиль погиб один человек, еще девять получили ранения. Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

Позже США нанесли авиаудар по проиранской группировке в Сирии, которая, как утверждают в Вашингтоне, вела обстрел Эрбиля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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