 

УЕФА приостановил дело в отношении клубов Суперлиги, но пообещал возобновить расследование “как можно скорее”

10.06.2021, 9:02, Новости дня
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“После открытия дисциплинарных разбирательств в отношении ФК “Барселона”, “Ювентус” и “Реал” (Мадрид) за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.

В УЕФА отметили, что решение о временной приостановке дела было принято после “формального уведомления от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов”.

“Данное уведомление касается судебного иска от 20 апреля 2021 года, поданного юридическим лицом European Super League Company SL в Мадридский коммерческий суд №17. Решение независимой апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги”, – подчеркнули в футбольном Союзе.

В УЕФА заявили, что предпримут “все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС”, чтобы возобновить дисциплинарное расследование против трех клубов “как можно скорее”.

Контекст:

В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес говорил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.

20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. Девять из 12 клубов, которые принимали участие в создании Суперлиги, представили “Декларацию о клубных обязательствах”. Они признали, что проект Суперлиги был ошибкой, и извинились перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА.

На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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