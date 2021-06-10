«Воспитательный инструмент» — Handelsblatt о влиянии «Северного потока — 2» на Украину

Хотя РФ называет «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом, Владимир Путин даже не скрывает, что за его строительством стоят политические мотивы. Как пишет Handelsblatt, данный трубопровод представляет собой «воспитательный инструмент» для Украины, которую Кремль таким образом пытается втянуть в сферу своего влияния.



Reuters

Кремль вновь обозначил на Петербургском международном экономическом форуме свою позицию относительно газопровода «Северный поток — 2»: он является чисто экономическим проектом, а всё остальное — это «дурная пропаганда». Как пишет Handelsblatt, в качестве аргумента в поддержку своего тезиса российский президент сообщил о том, что этот трубопровод короче, чем транзит российского природного газа через Украину и Словакию или через Белоруссию и Польшу. По его словам, в случае с «Северным потоком — 2» «не существует никаких страновых рисков и не нужно платить деньги за транзит».

Однако, продолжает издание, за этим последовали «вероломные заявления». Владимир Путин заявил, что РФ не обязана кормить другие страны. И еще: Украина сама виновата в том, что получает $1,5 миллиардов долларов вместо трёх или четырёх в год за транзит российского природного газа в Западную Европу. Российский лидер отметил, что если бы существовали нормальные отношения между Киевом и Москвой, то РФ перекачивала бы больше газа через Украину, возложив вину за существующий конфликт на руководство Украины.

«Тем самым он однозначно определил «Северный поток — 2» как политический проект. Этот трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, представляет собой «воспитательный инструмент» для борющейся за свою независимость Украины, а цель при этом состоит в том, чтобы ещё больше приблизить эту страну к гравитационному центру силовой политики, то есть к Кремлю», — считает автор статьи.

По его мнению, данный газопровод служит геостратегическим интересам российского президента, и очень плохо, что Путин и его партнёры говорят об «экономическом проекте» и таким образом считают всех остальных настолько глупыми, что они не способны разглядеть политические интересы России.

«Было бы разумным понять истинные причины, стоящие за проектом «Северный поток — 2», а также оценить, насколько он на самом деле в интересах Европы как потребителя. Ответ на этот вопрос Ангеле Меркель придется еще раз дать Джо Байдену на полях встречи G7, а также в рамках НАТО и Евросоюза. На этот раз Ангела Меркель не сможет отговориться. Путин сам рассказал о политической сути проекта «Северный поток — 2». И тем самым оказал своей стране медвежью услугу», — заключает автор Handelsblatt.