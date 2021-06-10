 

Bloomberg – США и ЕС собрались заключить торговый мир

10.06.2021, 9:00, Новости дня
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Брюссель и Вашингтон намереваются по итогам предстоящего саммита США-ЕС начать движение к скорейшей отмене многочисленных взаимных пошлин, введённых ими в последние годы в рамках торговых споров, передаёт Bloomberg. Как стало известно агентству, стороны, среди прочего, собираются обязаться отменить большую часть пошлин к концу нынешнего года.


Reuters

Лидеры Европейского союза и американский президент Джо Байден на предстоящем саммите США-ЕС 15 июня подтвердят свою готовность прекратить торговые войны и дадут обещание до конца нынешнего года снять пошлины, введённые ранее Вашингтоном и Брюсселем в ходе конфликта между ними из-за стали и алюминия, пишет Bloomberg со ссылкой на черновой вариант итоговых заявлений по результатам саммита. 

По информации агентства, в документе говорится, что союзники условятся к следующему месяцу урегулировать существующие между ними разногласия, включая длящийся почти два десятилетия спор из-за субсидирования авиапроизводителей, достигший критической точки при администрации Дональда Трампа. Как отмечает обозреватель Bloomberg, из-за этого спора, спровоцированного незаконными государственными субсидиями в адрес американской Boeing и европейской Airbus, а также ряда других конфликтов США и ЕС начали вводить в отношении друг друга пошлины, под действие которых в конечном итоге попали товары общей стоимостью $18 млрд. Ранее Брюссель и Вашингтон уже приняли решение во имя урегулирования конфликта вокруг авиапроизводителей заморозить действие взаимных пошлин до июля, пишет журналист. 

Кроме того, стороны также заявят о том, что предпримут шаги для отмены пошлин, введённых из-за разногласий по стали и алюминию, к декабрю нынешнего года, также говорится в материале Bloomberg. В 2018 году США по соображениям «национальной безопасности» ввели пошлины на металлы из ЕС, на что Евросоюз ответил собственными пошлинами на товары американского производства общей стоимостью $3,4 млрд, включая такую известную продукцию, как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi’s и бурбон, напоминает автор статьи. 

Наконец, по итогам саммита Вашингтон и Брюссель объявят о создании партнёрства для поддержания поставок в оба региона полупроводников, пишет Bloomberg. Эти планы станут одним из элементов так называемого Совета по торговле и технологиям — американо-европейской платформы сотрудничества по вопросам, касающимся электроники и цифровых технологий, создание которой будет официально оформлено на предстоящем саммите, передаёт агентство. По данным Bloomberg, союзники, в частности, рассчитывают совместными усилиями расширить производство полупроводников на собственной территории и снизить зависимость от азиатских поставщиков. 

Как отмечает обозреватель Bloomberg, с полученным агентством черновиком заявлений по итогам саммита уже ознакомились и американская, и европейская стороны, а значит документ более точно отражает финальные решения, чем более ранние черновики, опубликованные до этого.



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