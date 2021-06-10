Asahi Shimbun – со снижением числа заражений в Японии заговорили о допуске зрителей на Олимпиаду

На фоне спада числа новых заражений в Токио и ускоренно разворачивающейся вакцинации японские чиновники и организаторы Олимпиады вновь заговорили о возможном допуске болельщиков на трибуны, пишет Asahi Shimbun. Впрочем, эксперты опасаются, что послабления могут привести к новой вспышке коронавируса — на этот раз прямо во время Олимпийских игр.



Reuters

Японские чиновники и организаторы предстоящих летних Олимпийских игр всё с большей уверенностью говорят о перспективе того, что на состязания будут допущены не только спортсмены, но и зрители, пишет Asahi Shimbun. Поводом для оптимизма стали ускоренные темпы вакцинации в Японии и спад числа новых заражений в Токио.

Как отмечает газета, официально решение по присутствию зрителей на Олимпиаде будет приниматься где-то в районе 20 июня, когда подойдёт к концу действующее сейчас в столице чрезвычайное положение, введённое из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Чуть более месяца назад президент оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что готова провести игры без зрителей на трибунах. Также организаторы запретили болельщикам из-за рубежа приезжать на соревнования.

Тем не менее с конца апреля число новых заражений в Токио снизилось, и уже к 21 июня компании и вузы начнут вакцинировать своих сотрудников и студентов.

Как отмечает высокопоставленный чиновник из аппарата премьер-министра, в таких условиях «болельщиков, скорее всего, допустят на трибуны, потому что без поддержки спортсмены не сумеют продемонстрировать свои способности на полную». Премьер-министр Ёсихидэ Суга и его сторонники, выступающие за присутствие зрителей на Олимпиаде, обращают внимание, что Профессиональная бейсбольная лига Японии и Первый дивизион футбольной Джей-лиги проводили свои игры даже в условиях чрезвычайного положения.

В соответствии с действующими сейчас ограничениями стадион или любой другой спортивный объект должен быть заполнен не более чем на 50%, при этом число зрителей не должно превышать 5 тыс. Вероятно, организаторы будут ориентироваться на эти правила, принимая решение относительно допуска зрителей на олимпийские соревнования. Но в оргкомитете некоторые говорят о том, чтобы для Олимпиады увеличить максимальное число зрителей до 10 тыс. человек.

Впрочем, не все разделяют оптимизм чиновников и организаторов. Как напоминает Asahi Shimbun, эксперты по инфекционным заболеваниям уже множество раз делились своими опасениями по поводу потенциального присутствия слишком большого числа людей на Олимпийских играх. Глава правительственного экспертного комитета по борьбе с коронавирусом Сигеру Оми ранее призывал урезать масштабы Олимпиады и допускать на трибуны лишь минимальное число зрителей.

По словам экспертов в сфере здравоохранения, Олимпиаду нельзя сравнивать с играми профессиональных бейсболистов и футболистов, поскольку на первую ходят куда более разномастные группы болельщиков и заражение в такой группе грозит обернуться новой вспышкой болезни.

Также обеспокоенность вызывает угроза роста новых заражений после снятия режима чрезвычайного положения 20 июня. Источники в правительстве полагают: «Различные проблемы не решатся просто открытием Олимпиады. Считая Параолимпийские игры, всё это будет продолжаться до начала сентября». Некоторые чиновники опасаются, что «если на соревнование будет допущено слишком много зрителей и что-то случится, есть риск того, что администрацию будут критиковать».