Черновицкая облорганизация “Голоса” хочет исключить главу партии Рудик за “узурпацию власти”, херсонская в полном составе вышла из политсилы

В качестве причин в организации назвали “узурпацию и злоупотребление властью”, “кулуарные переговоры с Офисом президента и “Слугой народа” о возможном вхождении в коалицию, “чистки” в партии – исключение из политсовета телеведущего Сергея Притулы и угрозы исключения нардепам, игнорирование обращения местных организаций, которые предлагали решить партийные проблемы, созвав съезд.

“После избрания председателем партии Рудик партия отходит от тех демократических и либеральных ценностей, которые были заложены основателями партии… Летом 2020 года по инициативе Киры Рудик во время съезда был изменен устав партии, чем значительно расширялись полномочия председателя партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения”, – говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что этот шаг позиционировали как временный “на три месяца, чтобы пройти местные выборы”, но когда после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию устава, этот вопрос был заблокирован Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета.

Подчеркивается, что в дальнейшем это позволило Рудик взять все органы партии под контроль, “устранив тех, кто мог составить конкуренцию и предотвратить узурпацию и злоупотребления”.

https://www.facebook.com/golos.cv/posts/996534214422279

Команда Херсонской областной территориальной организации “Голоса” заявила о выходе из партии полным составом. Председатель организации Марина Войтенко отметила, что пост со страницы облорганизации в Facebook был удален, поэтому заявление было опубликовано на ее личной странице.

“Мы должны констатировать, что за последние полгода в нашей партии произошел резкий отход от задекларированных ценностей. Сейчас новое руководство партии не хочет слышать голос своих ячеек. Политические решения принимаются кулуарно и конъюнктурно. Любая конструктивная критика в адрес руководительницы политической силы воспринимается нездорово и вызывает только репрессивную реакцию”, – написала Войтенко.

По ее словам, все попытки построить диалог и решить внутрипартийные кризисные явления были проигнорированы.

“В такой ситуации мы не можем молчать и заявляем о выходе из партии “Голос”. Это не означает прекращения нашей деятельности”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2574415749531577&id=100008895302006

Рудик в апреле этого года заявляла, что на предварительном съезде партии в январе получила 90% поддержки партийцев и уверена, что по-прежнему сохраняет такую поддержку.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

22 марта 2021 года нардеп Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее, это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

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