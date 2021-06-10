 

Роскосмос рассказал о перспективах полетов в космос иностранных космонавтов

10.06.2021, 7:58, Новости дня
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Госкорпорация «Роскосмос» ведет переговоры о полете в космос на российских кораблях «Союз» представителей Венгрии, Таиланда, Индонезии и Туниса, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Речь идет о полете представителей государств, профессиональных космонавтов, а не космических туристов», – сообщил источник РИА «Новости».

Сами полеты возможны после 2022 года. Помимо того, в 2023 году возможен полет на МКС первого космонавта Турции. Сообщалось, что турецкое космическое агентство направило Роскосмосу предложение организовать в 2023 году (к 100-летию образования современной Турции) полет первого турецкого космонавта на российском космическом корабле «Союз». Российская госкорпорация дала положительный ответ.

Россия не первый раз становится проводником других стран в космос. Так, в 2019 году на российском корабле «Союз» на МКС отправился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил Роскосмосу и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.



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