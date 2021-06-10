Япония решила закрыть воздушное пространство для Белоруссии

Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над территорией Белоруссии. Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии», – передает ТАСС слова Като.

Он указал, что в связи с инцидентом Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа» и не принимать ее рейсы, включая чартерные, «даже если поступит соответствующая просьба». Генсек кабмина в очередной раз подчеркнул, что японская сторона решительно осуждает «принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения».

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме». Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.

Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.