 

Нефть подешевела на данных об увеличении добычи в США

10.06.2021, 7:58, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на увеличении добычи «черного золота» и запасов нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68% – до 71,74 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,64% – до 69,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти, согласно которым добыча «черного золота» в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 млн баррелей в сутки, до 11 млн. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 млн баррелей.

Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование. Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.



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