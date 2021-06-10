 

На Украине признали зависимость армии от топлива из РФ и Белоруссии

10.06.2021, 7:00, Новости дня
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Вооруженные силы Украины могут на два месяца потерять боеспособность в случае прекращения поставок топлива из РФ и Белоруссии, сообщил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он призвал «провести ревизию всех отношений», сохранив те, «которые как несущие конструкции выступают» и без которых Украина «утратит боеспособность». Арестович указал, что у РФ и Белоруссии Украина «закупает 70% топлива», включая топливо для военных. «То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в вооруженных силах Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Арестович заявил, что история знает много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений. По его словам, отношения Украины с Россией и Белоруссией «невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки».

Напомним, Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95. При этом глава правительства Белоруссии Роман Головченко опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин. По его словам, Мозырский НПЗ «останавливается на плановый ремонт».



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