Постпредство РФ при ООН опубликовало документы о евромайдане

Постпредство РФ при ООН опубликовало «сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года», сообщил пресс-секретарь Федор Стржижовский.

Сборник «Украина: государственный переворот» был представлен на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардеп Украины Владимир Олейник. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине, заявило постпредство. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова», передает РИА «Новости».

Как указывается на сайте постпредства, материалы «обличают организаторов и спонсоров «Майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины».

Напомним, Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма». В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника и признал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом.