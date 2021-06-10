 

Представлены беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X

10.06.2021, 5:24, Новости дня
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Поскольку большинство продуктов компании Razer так или иначе ориентированы на геймеров, нет ничего удивительного в том, что и новая только что представленная гарнитура Hammerhead True Wireless X предназначена, прежде всего, именно для этой категории пользователей. Об этом говорят эксперты, не забывая напоминать, что разработчик все-таки назвал данные беспроводные наушники универсальными.

Но пользователь сам может без труда оценить ситуацию. Сенсорное управление, оригинальная подсветка и особые технические данные буквально кричат о том, что наушники лучше всего подходят для видеоигр.

В частности, речь идет об особом игровом режиме, в котором задержка уменьшается всего-то до 60 миллисекунд.



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