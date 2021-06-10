 

Российский эксперт назвала основные признаки скорой поломки смартфона

10.06.2021, 5:24, Новости дня
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Известный эксперт в области ИТ-технологий Анастасия Ильичева рассказала, по каким признакам можно понять, что ваш смартфон, скорее всего, быстро выйдет из строя.

Одним из них является периодическое зависание и плохие отклики на команды, отмечает Ильичева. Кроме того, смартфон становится «плох», когда начинает непонятно почему нагреваться аккумулятор.

Кстати, само повышение температуры может существенно навредить важным деталям электронного устройства. Еще несколько лет назад главным советом в таких случаях было бы отдать гаджет на профилактический ремонт. Однако сегодня во многих моделях даже батарею заменить невозможно. Увы, но с появлением явных признаков скорой поломки лучшим решением будет поискать на замену другое устройство.



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