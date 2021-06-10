 

На базе ВВС США в Техасе произошла стрельба

10.06.2021, 5:08, Новости дня
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На базе ВВС США в Техасе произошла стрельба, объявлена команда «в укрытие», сообщила объединенная военная база Lackland.

«Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников Lackland. Всем незамедлительно в укрытие», – цитирует предупреждение, опубликованное в социальных сетях базы, РИА «Новости». Других подробностей не приводится.

Уточняется, что база Lackland используется в том числе для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.

Ранее ВМС США в своем Twitter сообщили о стрельбе на базе Дитрик, они отметили, что стрелявший был санитаром госпиталя ВМС.



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