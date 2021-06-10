 

Военные базы с американцами в Ираке подверглись ракетному обстрелу

10.06.2021, 5:08, Новости дня
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В Ираке военные базы, где расквартированы военные США и сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global, обстреляли ракетами, сообщила госслужба Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности.

Служба сообщила, что «три ракетных снаряда упали на базу ВВС Балад вечером в среду». Никто не пострадал, разрушений нет. Раньше на базе находилась летная группа ВВС США, но позднее подразделения международной коалиции покинули ее. Сейчас на базе расквартированы сотрудники ЧВК и иностранные специалисты, которые обслуживают иракские истребители F-16, передает ТАСС.

Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака сообщил, что ракетному обстрелу подвергся военный лагерь «Виктория», где расквартированы американские военнослужащие. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности сообщает, что три беспилотника атаковали международный аэропорт столицы, один из них сбит, передает РИА «Новости».

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектами ракетных обстрелов становились базы, на которых находятся американские военные,  и даже посольство США в Багдаде, из-за чего Вашингтон даже задумался о том, чтобы закрыть его.



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