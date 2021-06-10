Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».

Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».

Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».

По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.

Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.