Помощнику капитана российского судна «Амур» в Японии предъявлены обвинения

Японская прокуратура предъявила обвинения Павлу Добрянскому – третьему помощнику капитана российского траулера «Амур», столкнувшегося с японской шхуной, сообщили в генконсульстве РФ в Саппоро.

Ему предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном. Кроме того, в халатности и ненадлежащем управлении судном подозревают капитана японской шхуны, передает ТАСС.

Согласно положениям УК Японии, по первой статье россиянину грозит тюремный срок до трех лет или штраф до 500 тыс. иен (около 5 тыс. долларов), по второй – лишение свободы сроком на семь лет или штраф не более миллиона иен (около 10 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Напомним, в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбэцу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. Добрянский нес вахту в момент столкновения.