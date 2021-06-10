 

Проект нефтепровода между США и Канадой закрыт

10.06.2021, 4:12, Новости дня
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Канадская компания-подрядчик TC Energy объявила о закрытии проекта по строительству нефтепровода Keystone XL.

Компания «всесторонне изучила варианты», провела консультации с правительством провинции Альберта и подтвердила, что «закрывает проект» нефтепровода из Канады в США Keystone XL, передает ТАСС.

Напомним, отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL стала одним из первые 15 указов Джозефа Байдена на посту президента США. Отметим, что указ о возобновлении проекта строительства Keystone был одним из первых президентских указов Дональда Трампа. В 2015 году президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода.



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