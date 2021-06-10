Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 млн долларов

Руководство крупнейшего в мире производителя мяса JBS заплатило хакерам 11 млн долларов в биткоинах, сообщил глава американского подразделения компании Андре Ногейра.

Он заявил, что «платить преступникам» было «очень болезненно», но «правильно по отношению к клиентам» JBS. Средства перечислили, когда большая часть предприятий вернулась к работе – JBS решила таким образом избежать новых атак и не хотела «рисковать тем, что что-то пойдет не так в процессе восстановления». Решение заплатить стало «страховкой для защиты клиентов». При этом договориться с хакерами помогли «внешние советники». Правоохранительные органы были поставлены в известность. Пока не установлено, как хакеры получили доступ к компьютерам JBS, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.