На российской платформе «ВРаботе» зарегистрировались 20 тыс. человек

Российская платформа «ВРаботе» открыта примерно год назад – прошлым летом. За это время активными участниками проекта стали около 20 тысяч человек, сообщают организаторы.

Платформа предназначена для поиска и заполнения вакансий. Характерно, что пользоваться предоставленными на ней возможностями стала, преимущественно, молодежь. Среди участников – около пяти тысяч студентов и выпускников школ. Большинство – молодые специалисты.

Преимуществами «ВРаботе» является возможность пройти онлайн-обучение и тренинги. Также участники могут напрямую пообщаться с признанными экспертами в разных областях. Здесь же вам помогут правильно составить резюме, с которым легче найти работу.