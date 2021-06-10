Версию о пожаре в рязанской больнице из-за аппарата ИВЛ опровергли

Источник в правоохранительных органах заявил, что пожар в Областной клинической больнице имени Семашко в Рязани, по предварительной информации, произошел не из-за возгорания аппарата ИВЛ.

Как сообщил источник ТАСС, «предварительно установлено, что причина не в аппарате ИВЛ, он загорелся уже после». В очаге пожара оказалась кровать на электроприводе, на ней лежала подключенная к аппарату 72-летняя женщина. Точную причину пожара должны выяснить в результате экспертиз.

В помещении, где произошел пожар, находилась одна пациентка, она погибла. Также погибли двое из других палат, отравившись продуктами горения. Большинство пациентов реанимации были спасены, все они были подключены к кислороду, а корпус больницы во время спасения людей оставался подключенным к электричеству.

Напомним, в результате пожара в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко погибли трое пациентов, а число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро их них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.