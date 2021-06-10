В Днепре судье сообщили о подозрении во взяточничестве

Пресс-служба бюро сообщала 7 июня, что судья, по данным следствия, получила $2,5 тыс. за принятие решения в пользу физического лица в гражданском деле.

“Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2021 года”, – отметили в НАБУ.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В СБУ информировали, что судья предлагала адвокату одной из сторон вынести нужное решение за неправомерное вознаграждение в $2,5 тыс.

“Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении”, – сообщили в службе.

Судья Лали Новик заявила в комментарии “Ґратам” 8 июня, что у нее в кабинете действительно проводился обыск, но он, как она утверждает, касался провокации взятки, и ее задержания после обыска не последовало.

“9 июня “Ґрати” вновь позвонили Новик, чтобы уточнить, получала ли она уведомление о подозрении. На этот раз женский голос сказал, что номер не принадлежит Лали Новик”, – говорится в заметке.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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