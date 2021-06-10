Сербскую волейболистку дисквалифицировали за расистский жест

Джурджевич сузила пальцами глаза, имитируя азиатскую внешность, во время матча со сборной Таиланда, который состоялся 1 июня.

Видео этого момента опубликовали на странице tha1landvolley в Instagram.

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Публикация от Thailand Volleyball (@tha1landvolley)

Жест спортсменки вызвал гнев болельщиков. После этого инцидента была создана петиция, которую подписали около 5 тыс. человек с требованием привлечь волейболистку к дисциплинарной ответственности.

“В нашем обществе недопустим расизм любого рода. 2020 год показал нам, насколько опасным может быть экспоненциальный рост преступлений на почве ненависти в отношении Азии”, – отметили в тексте петиции.

Федерация волейбола Сербии принесла извинения сборной Таиланда, их опубликовали в Facebook 1 июня.

“Мы глубоко опечалены недавними событиями, которые произошли во время матча Сербия – Таиланд в Римини, и неудачным жестом нашего игрока Сани Джурджевич. Мы приносим искренние извинения команде Таиланда, жителям Таиланда и всем, пострадавшим от этого”, – отметили в посте.

В федерации заявили, что Джурджевич осознает свою ошибку и что она сразу извинилась перед всей командой Таиланда.

“Она только хотела показать своим товарищам по команде: “Давайте начнем играть в защите, как они”, – она не имела в виду никакого неуважения. Конечно, это было досадно”, – написали в соцсети.

https://www.facebook.com/odbojkaskisavezsrbije/posts/183392627119742

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