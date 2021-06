Байден прибыл в Европу. Он пообещал поговорить с Путиным о недопустимости нарушения суверенитета стран

Байден прибыл в Европу с восьмидневной миссией по восстановлению трансатлантических связей и по переосмыслению отношений с Россией, уточнили журналисты.

В Великобритании президент США примет участие в саммите “Большой семерки”, затем он отправится в Брюссель на саммит НАТО и встречу с главами Евросоюза, сообщает Euronews.

Последовательность поездки является неслучайной, отметил телеканал. Байден будет консультировался с западноевропейскими союзниками перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден также планирует встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, встреча двух лидеров состоится в Брюсселе.

Байден в Великобритании выступил перед американскими военными. Видео встречи опубликовано на странице президента США в Twitter.

Tune in as the First Lady and I deliver remarks to US Air Force personnel and their families stationed at Royal Air Force Mildenhall. https://t.co/Dd9d4jfe00

— President Biden (@POTUS) June 9, 2021

Глава Белого дома заявил, что будет говорить с Путиным о недопустимости нарушения суверенитета других стран, об этом написало агентство “Интерфакс-Украина”.

“Нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света”, – заявил Байден.

Он подчеркнул, что США не ищут конфликта с Россией, но “дадут решительный ответ” РФ. Байден заявил, что хочет наладить предсказуемые отношения с Россией, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

Контекст:

Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Комментируя эту встречу, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, который связан с предстоящей встречей американского президента с Путиным.

—