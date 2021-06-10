 

США передадут 500 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech 92 странам – Reuters

10.06.2021, 0:40, Новости дня
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По данным собеседников, администрация планирует передать  200 млн доз в 2021 году и еще 300 млн доз в первой половине 2022 года в 92 страны с низкими доходами и страны Африканского союза. Пожертвования будут проходить через глобальный механизм COVAX.

Агентство пишет, что президент США Джо Байден намерен объявить об этом на саммите “Большой семерки” 10 июня. 

Белый дом и Pfizer от комментариев для Reuters отказались, а в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации пока не ответили на запрос.

Контекст:

17 мая президент США Джо Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины “где-то в течение следующей недели или двух недель”.

Как пишет CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины против коронавируса из около 80 млн доз, которые страна намерена передать другим государствам. Среди получателей будет и Украина, но точное количество доз, которые получит страна, пока неизвестно.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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