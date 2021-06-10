 

Доходы бюджета РФ за первый квартал превысили расходы

10.06.2021, 0:36, Новости дня
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В первом квартале 2021 года доходы федерального бюджета составили почти 5,3 трлн рублей, расходы – чуть более 5 трлн рублей, следует из материалов к заседанию кабмина.

В четверг кабмин рассмотрит вопрос об исполнении федерального бюджета за указанный период. Как сообщается в материалах, за первый квартал доходы составили 5 трлн 299 млрд 900 млн рублей, а расходы – 5 трлн 13 млрд 300 млн. При этом по закону о бюджете объем доходов за год ожидается на уровне почти 18,8 трлн рублей, расходов – 21,5 трлн рублей, передает ТАСС.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме сообщил, что на поддержку россиян в период распространения коронавируса было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета.



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