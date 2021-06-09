В Днепре спасли пациента с COVID-19 со 100-процентным поражением легких

“Очень приятный случай произошел сегодня. Мы только с обхода. Анатолий из Днепровского района, село Миколаевка. Очень тяжело заболел 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери (а она медик), они начали готовиться к худшему. 100-процентное было поражение легких. Сегодня он уже переведен”, – рассказал врач.

По словам Рыженко, пациент “попробовал все – и аппарат искусственной вентиляции легких, и кислород в больших объемах, и лекарства все, которые есть сегодня в мире, чтобы вылечиться”.

“И счастье, что он сегодня уже сам дышит, держит давление, сердце у него бьется правильно. Это настоящий успех больницы Мечникова. 100-процентное поражение легких, фиброзы, но человек живет, пройдет реабилитацию и все у него будет хорошо”, – сказал врач.

Он отметил, что в больнице Днепра еще 20 пациентов с коронавирусом, шесть из них – в тяжелом состоянии.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 51,4 тыс. человек, выздоровело 2,1 млн пациентов.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, в Днепропетровской области за все время эпидемии выявили 134,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 4325 человек, выздоровело 125,8 тыс. пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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