Апелляционный суд оставил без изменений приговор убийце водителя BlaBlaCar

Голуб в мае 2019 года был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством, убийстве, подлоге и использовании поддельных документов. Его приговорили к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества.

Апелляционную жалобу защиты Голуба суд оставил без удовлетворения.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/377565807091903

Контекст:

Тарас Позняков исчез в апреле 2016 года по дороге из Львова в Киев, куда он направлялся в компании двух мужчин, с которыми познакомился через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Позже полиция нашла его автомобиль.

Полиция задержала Голуба в августе 2016 года. В похищении Познякова подозревали также гражданина России Луана Кингисеппа, но в марте 2019 года он погиб в результате взрыва в Киеве.

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