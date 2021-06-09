 

Апелляционный суд оставил без изменений приговор убийце водителя BlaBlaCar

09.06.2021, 23:44, Новости дня
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Голуб в мае 2019 года был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством, убийстве, подлоге и использовании поддельных документов. Его приговорили к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества.

Апелляционную жалобу защиты Голуба суд оставил без удовлетворения.

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Контекст:

Тарас Позняков исчез в апреле 2016 года по дороге из Львова в Киев, куда он направлялся в компании двух мужчин, с которыми познакомился через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Позже полиция нашла его автомобиль.

Полиция задержала Голуба в августе 2016 года. В похищении Познякова подозревали также гражданина России Луана Кингисеппа, но в марте 2019 года он погиб в результате взрыва в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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