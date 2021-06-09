Российский суд признал ФБК и другие структуры Навального экстремистскими организациями. Теперь их участникам запрещено участвовать в выборах

“Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность Общественного движения “Штабы Навального”, – говорится в сообщении.

Имущество ФБК перейдет в собственность Российской Федерации

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Как поясняет “Медуза”, организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

Решение касается не только организаторов и участников фондов и штабов, но их “сторонников” – им запретили выставлять свои кандидатуры на выборах любого уровня. Ограничения распространяются на всех людей, которые хотя бы раз в течение года до решения суда были как-то причастны к ее деятельности. Таким образом, всем, кто с лета 2020 года жертвовал деньги организациям Навального, выходил на организованные ими митинги или публично одобрял их деятельность в интернете, могут запретить выставлять свои кандидатуры на выборах любого уровня.

Рядовые участники деятельности (то есть, волонтеры и сотрудники структур Навального, в том числе, уже уволившиеся) тоже не смогут несколько лет выставлять свои кандидатуры на выборах любого уровня. Это ограничение так же, как и для сторонников, будет действовать три года с момента решения суда – до лета 2024 года (весной 2024 года в РФ пройдут выборы президента).

Для руководителей структур ограничения по участию в выборах будут длиться дольше – пять лет. Кроме того, руководители в течение 10 лет (то есть до 2031 года) не смогут учреждать в России некоммерческие организации, а также общественные и религиозные объединения.

Российские СМИ теперь каждый раз должны будут упоминать, что власти признали структуры Навального экстремистскими и ликвидировали. Кроме того, СМИ запрещено распространять “экстремистские материалы”. Будут ли расценивать старые тексты с пересказом расследований ФБК как “экстремистские”, пока неизвестно.

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России, в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-“иноагентов” в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

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