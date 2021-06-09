В Закарпатской области родители отказались от 13-летней девочки, спасшей из пожара четверых братьев и сестер

За мужество Рознийчук стала лауреатом Всеукраинской акции “Герой-спасатель 2019” и получила награду от президента Украины Владимира Зеленского.

“Не знала тогда Софийка, что после всеобщего признания и славы единственное, чего ей не будет хватать, это любящих родителей и семейного уюта. Сейчас, брошенная родителями, девочка живет в Чинадиевского детском доме в Мукачевском районе”, – рассказали в ГСЧС.

Девочка скучает по братьями и сестрам и надеется, что они будут вместе.

“КП в Украине” написало, что после пожара, который уничтожил дом, семья Рознийчук какое-то время жила у родственников, а потом оказалась на улице.

“Дети отправились на вокзал просить милостыню. В Ужгороде их и задержала вызванная кем-то полиция. В итоге ребят отправили в учреждение в поселке Батьево летом 2019 года. Мальчишек вскоре забрали домой, а Софийку нет. В чем причина, девочка не знает до сих пор, а прошло уже два года”, – пишет издание.

По данным журналистов, в бывшей семье девочки уже семь детей. Отца Софии лишили родительских прав, а к мачехе и сводным братьям-сестрам она никакого отношения по документам не имеет.

“Родная мать якобы умерла, так уверяла София, но, как выяснила служба по делам детей, женщина жива и здорова, живет с другой семьей в Виннице”, – отмечено в статье.

Девочка мечтает стать спасательницей, у нее уже есть форма, которую ей подарили в 2019-м. В детском доме рассказали, что Рознийчук недавно освоила программу второго класса. Когда попала в учреждение, не умела ни читать, ни писать, ни говорить по-украински.

“У нее другая картина мира, ей куда важнее зарабатывать, чем учиться. У этого ребенка очень тяжелая судьба. Она не шла поначалу на контакт вообще. В своем районе, в горной местности, она просто пропадет или отец заберет и вернет в попрошайки. А здесь она сможет увидеть другую сторону медали. Она не заслуживает жизни на улице”,– сказала “КП в Украине” начальник службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш.

Спасатели Закарпатской области просят поддержать девочку, написав ей письмо. Его можно отправить по адресу: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, 89640 г. Чинадиево, ул.Санаторная, 75 а.

ВИДЕОВидео: ГУ ДСНС України у Закарпатській області / YouTube

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