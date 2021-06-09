Арестович считает, что перспектив освобождения из ОРДЛО четырех украинцев, о которых говорил Кравчук, нет

“Не думаю, что есть перспективы освобождения этих людей. ОРДЛО занимает только одну позицию – вести с ними прямые переговоры и признание России посредником”, – заявил Арестович.

Он проинформировал, что этих четверых украинцев удерживают в местах лишения свободы в ОРДЛО.

“Эти люди в очень тяжелом состоянии, они не получают надлежащего лечения. Они находятся в местах лишения свободы. Мы предложили провести обмен. Предложили поступить по-человечески хотя бы в отношении тех, кто крайне болен. Однако наша аргументация в ТКГ не подействовала и, к сожалению, это закончилось ничем”, – сказал спикер.

Также Арестович сообщил, что нет прогресса и в вопросе подготовки документа в сфере безопасности по соблюдению режима полного прекращения огня.

Контекст:

9 июня на онлайн-заседании ТКГ призвал освободить четырех тяжелобольных украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В конце апреля 2021 года Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

В мае боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер ТКГ Алексей Арестович 13 мая заявил, что в рамках следующего обмена удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” и “ЛНР” Украина планирует вернуть около 100 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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