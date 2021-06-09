“Подлетное время от Харькова до Москвы уменьшится до 7-10 минут”. Путин считает, что гарантий невступления Украины в НАТО нет

Он не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке предоставления Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

“Мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни украинцам, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Может быть, просто они ему сказали: “Знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог, что ли, несколько дней? А на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит “нет”, – заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что хотя есть формальные ограничения, “но каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет”.

“И что они там между собой разговаривали, о чем они там договорились – мы не знаем”, – добавил Путин.

Он заявил, что еще до Майдана (который Путин называет “госпереворотом”) и аннексии Крыма, когда отношения РФ с коллективным Западом были ровными, произошли “две волны расширения НАТО на восток”.

“Все наши так называемые озабоченности были проигнорированы, а все договоренности – правда, они носили устный характер – с Михаилом Сергеевичем Горбачевым… они были забыты, преданы забвению. Не хочется употреблять какие-то грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, и все”, – заявил Путин.

Он подчеркнул, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам имеет практическое значение для России, и для установок ПВО, расположенных в Польше, которые, по его словам, можно использовать для ракетного удара, подлетное время до Москвы составляет 15 минут.

“Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?”, – сказал Путин

По мнению президента РФ, аналогичным “опасным и неприемлемым” для США действием было бы размещение российских ракет на Кубе, где подлетное время до Вашингтона составляет 15 минут.

“А чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, нужно было наши ракеты разместить на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США – красная линия или нет? А для нас? Кто-то вообще должен об этом подумать?”, – заявил Путин.

Контекст:

Саммит НАТО состоится 14 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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