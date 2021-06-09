 

ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями

09.06.2021, 22:44, Новости дня
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Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к НКО «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в РФ иноагентами), а также к «Штабам Навального», передает ТАСС.

Их деятельность запрещена в России, передает РИА «Новости».

Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд уже утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.



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