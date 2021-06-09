 

Медведев: Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет

09.06.2021, 21:48, Новости дня
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Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», – сообщил Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», сообщается на сайте партии.

Он подчеркнул, что в пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии. «Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», – напомнил председатель партии.

В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников. Медведев напомнил, что по инициативе «Единой России» началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет.

Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. Как подчеркнул председатель партии, «Единая Россия» последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе партии в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

«При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», – отметил Медведев. Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, по его словам, при поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере – одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов.

При этом Медведев подчеркнул, что «Единой России» нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нового опыта и задач. Он добавил, что партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся востребованы у людей.

Ранее председатель партии заявил, что у «Единой России» есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму.



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