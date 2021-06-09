 

Военные Сербии прибыли в Новороссийск для участия в учениях «Славянское братство»

09.06.2021, 21:48, Новости дня
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В Новороссийск прибыли сербские военнослужащие, они примут участие в совместных с Россией и Белоруссией тактических учениях «Славянское братство», сообщило Минобороны России.

«Военнослужащие сводного подразделения специального назначения Вооружённых сил Республики Сербия прибыли в город Новороссийск для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском.

В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России.

Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, РФ и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.



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